Założyli sklep internetowy i w bardzo atrakcyjnych cenach oferowali sprzęt elektroniczny i urządzenia AGD. Jednak towar nie docierał do klientów. 580 osób w całej Polsce straciło ponad milion złotych. Pięć osób oskarżonych o oszustwo stanie przed sądem.

Dron (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wiosną 2022 roku do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że kupił w jednym ze sklepów internetowych dron, ale go nie otrzymał.

Sklep po korzystnych cenach oferował: hulajnogi elektryczne, drony, telewizory, ekspresy do kawy, myjki ciśnieniowe, odkurzacze. Sprzedający wydawał się z pozoru wiarygodny, ale towar nie trafiał do klientów.

Kryminalni z Nowego Miasta Lubawskiego analizując transakcje namierzyli podejrzewanych o te przestępstwa i odkryli, na jak dużą skalę działali oszuści.

"W całej Polsce powstało kilkanaście fikcyjnych sklepów internetowych, zarejestrowanych na różne osoby. Wątki dotyczące kolejnych oszustw zostały wyłączone do prowadzenia odrębnego postępowania i przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku" - poinformowała policja.

Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych jest aż 579 osób, a straty sięgają ponad miliona złotych.

Zarzuty usłyszało pięć osób. Cztery z nich trafiły do aresztu i odpowiedzą za oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia. Piąta osoba usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy i może spędzić za kratami 8 lat.