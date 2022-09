Na trzy miesiące sąd aresztował 29-latka, który przyznał się do zamordowania 43-latki. Do zbrodni miało dojść w jednym z mieszkań przy ulicy Okulickiego w Elblągu. Kobieta miała liczne rany kłute.

29-letni Rafał M. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień.

Ciało 43-latki we wtorek znalazł w mieszkaniu jej 9-letni syn. Kobieta miała kilkanaście ran kłutych zadanych ostrym narzędziem, które zostało zabezpieczono i trafiło do badań. W miejscu zbrodni było bardzo dużo krwi, według śledczych było to bardzo brutalne zabójstwo.

Kobieta osierociła dwójkę dzieci.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że ofiara i zabójca znali się. Śledczy sprawdzają, jakiego rodzaju była to relacja. 29-latkowi grozi dożywocie. Decyzją sądu rejonowego w Elblągu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.