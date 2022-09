Kończy się zabawa w przedszkolu, rozpoczyna nauka w szkole. Pierwszy dzień w nowym budynku, z nowymi nauczycielami, koleżankami i kolegami może być dla młodego człowieka stresujący. Warto takiego ucznia motywować i podkreślać, że w szkole dowie się nowych, ciekawych rzeczy.

/ Shutterstock

W pierwszym dniu szkoły zdarza się, że to nie uczniowie, a ich rodzice są bardziej zestresowani.

Emocje są pozytywne i na pewno bym ich nie tłumił, ale kierował na takie oczekiwanie, że będzie to wspaniały etap w ich życiu. Z nowymi kolegami, koleżankami, poznawać będzie świat, którego do tej pory nie doświadczył - mówi Marek Wąsik, dyrektor SP 34 w Olsztynie.

To w tej szkole 1 września, uruchomione zostaną dwie klasy bez ocen. Będzie to klasa pierwsza i czwarta. Zamiast tradycyjnych ocen ze sprawdzianów czy klasówek, uczniowie będą otrzymywać słowne informacje o stanie swojej wiedzy i tego, co trzeba poprawić. Jedynie ocena końcowa będzie tradycyjną cyfrą.

Pierwszy dzień szkoły może być stresujący dla nowych uczniów, szczególnie, gdy jest to całkowicie nowe miejsce, nowe koleżanki i koledzy oraz nauczyciele. Co wtedy warto powiedzieć takiemu uczniowi zanim pierwszy raz przekroczy próg szkoły?

Ja będę mówił takim uczniom, żeby wciąż zachowali taką dziecięcą ciekawość świata. Dzięki temu łatwiej będą mogli przejść przez ten system nauki - mówi Wąsik.

Co radzą psycholodzy?

Psycholodzy radzą też, żeby zanim dziecko pójdzie na pierwsze lekcje, odpowiednio je zmotywować. Powiedzieć o jego mocnych stronach, a także podkreślić, że w szkole nauczy się nowych ciekawych rzeczy. Na pewno rodzice nie powinni straszyć szkołą, nie przypominać swoich lat ze szkoły, jeżeli były one stresujące. Im więcej dobrego o byciu w szkole usłyszy młoda osoba, tym chętniej będzie chciała do niej chodzić. Warto też wyjaśnić, jak wygląda życie w szkole, jak nawiązywać nowe relacje, jak zwracać się do nauczycieli.

Podobnie jak w zeszłym roku, również w tym w wielu szkołach będą dzieci z Ukrainy. Tutaj rodzice powinni też zwrócić uwagę swoim pociechom, że takie osoby mogą trafić do ich klasy i one mogą potrzebować wsparcia rówieśników.