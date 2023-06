Kilka dni temu minister kultury Piotr Gliński będąc w Olsztynie przypomniał, że władze miasta pozostają bierne wobec kontrowersyjnych "szubienic", czyli pomnika "Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej", który powinien być usunięty. Teraz powstała petycja, którą zainicjował m.in. historyk, prof. Traba z Instytut Studiów Politycznych PAN, który nie chce relokacji pomnika.

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w Olsztynie - październik 2022 r.

Inicjatorami petycji są prof. Robert Traba, historyk z Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Elżbieta Traba. Wśród tych, którzy sygnowali apel jest grono naukowców, ludzi kultury, architektów, aktywistów.

Nie chcemy tzw. relokacji, co w efekcie oznacza likwidację, pomnika Xawerego Dunikowskiego. Dzieł sztuki, nawet jeżeli są trudnym dziedzictwem minionej epoki, nie powinniśmy niszczyć! - piszą autorzy petycji. I dalej dodają: "Chcemy, by wokół założenia pomnikowego powstał artystyczno-muzealny 'Projekt dla Pokoju'. Zdemilitaryzuje on pierwotne przesłanie pomnika oraz stworzy kulturotwórczą przestrzeń dla mieszkańców Olsztyna. Mieszkańcom i turystom opowiadał będzie trudną historię XX wieku na Warmii i Mazurach" - czytamy w treści petycji.

Petycję znajdziecie TUTAJ . Na razie podpisało się blisko trzysta osób (stan na czwartek popołudnie).

Minister do prezydenta

Pamiątki komunizmu, zgodnie z polskim prawem, powinny zniknąć z miejsca publicznego; oczekujemy od prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza jasnych decyzji w sprawie tzw. "szubienic" - mówił w poniedziałek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Szef resortu powiedział, że proponował prezydentowi Grzymowiczowi różne rozwiązania, w tym również pokrycie kosztów usunięcia pomnika i jego transportu ze środków publicznych. Wykazywałem bardzo dużo dobrej woli - dodał.

O "szubienicach"

Pomnik na pl. Dunikowskiego powstawał w latach 1949-53. Był wpisany do rejestru zabytków od 1993 roku, natomiast jego otoczenie od 2010 roku. Ochrona została zdjęta odgórnymi decyzjami w tym roku.

Xawery Dunikowski w latach 1940-1945 był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.