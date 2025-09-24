Broń i materiały wybuchowe znaleziono w Olsztynie - dowiedzieli się reporterzy RMF FM, Piotr Bułakowski i Krzysztof Zasada. Na miejscu są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Kilkanaście osób ewakuowano dotąd z bloku przy ulicy Sosnkowskiego na Osiedlu Generałów w Olsztynie - informuje Piotr Bułakowski. To właśnie tam w mieszkaniu natrafiono na arsenał. Na czas zabezpieczania materiałów wybuchowych mieszkańcy będą musieli - wszystko na to wskazuje - opuścić swoje lokale.

Krzysztof Zasada nieoficjalnie dowiedział się, że funkcjonariusze działają w śledztwie dotyczącym trzech 19-latków zatrzymanych przed wakacjami, którzy mieli planować zamach w jednej ze szkół średnich. Mieszkanie, w którym natrafiono na arsenał, nie należy do żadnego z nich, ale do innej osoby. Mieszkający tam nastolatek ma być zatrzymany.

Działania mogą potrwać nawet kilka godzin. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Olsztynie - powiedziała Piotrowi Bułakowskiemu komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.

Ustalenia RMF FM: Trzech 19-latków planowało zamach w olsztyńskiej szkole

Trzech 19-latków planowało zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie. Do informacji tych jako pierwszy dotarł w czerwcu reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyźni szkolili się na strzelnicach, gromadzili wiedzę o materiałach wybuchowych oraz środki pirotechniczne do ich produkcji. Inspiracją dla nich byli masowi zabójcy, tacy jak Anders Breivik i Brenton Tarrant. Według ustaleń, na celowniku mogły znaleźć się również inne miejsca, m.in. parady LGBT i pielgrzymki.

Śledztwo prowadzone przez ABW i Prokuraturę Okręgową w Olsztynie trwa od kilku miesięcy. Ostatni z podejrzanych został zatrzymany na początku czerwca. Wszyscy usłyszeli zarzuty, za które grozi do 10 lat więzienia.