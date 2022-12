Fatalne warunki na drogach na południu Polski po kolejnym ataku zimy. W wielu miejscach jezdnie są białe. Ciężarówki nie radzą sobie z trudnymi warunkami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Gorącą Linię RMF FM słuchacze informują o trudnych warunkach na wielu trasach na południu kraju. Sytuacja pogarsza się na drogach m.in. w Małopolsce, na Śląsku, Dolnym Śląsku czy województwie opolskim. Tam pada śnieg, śnieg z deszczem i marznący deszcz.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, kierowcy mogą mieć problemy na A4 w Śląskiem. Korek zaczyna się już na wysokości Trzech Stawów w Katowicach i ciągnie się do Brzęczkowic. Na pasach w stronę Krakowa zderzyły się dwie osobówki.

W przeciwnym kierunku - ciężarówka uderzyła w bariery. Korki są w obie strony. Na autostradzie A4 doszło także do kolizji w Zabrzu. Na jezdni w kierunku Katowic osobówka wjechała w barierki. Wszędzie warunki do jazdy są fatalne. Drogi są białe, cały czas pada śnieg i będzie padał do popołudnia.

Trudne warunki na A4 wjazd do Katowic od Mysłowic Gorąca Linia RMF FM

Biało jest np. na drodze krajowej nr 1 na odcinku Bielsko-Biała - Tychy - informuje słuchacz na adres fakty@rmf.fm.

Trudne warunki także w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Drogi białe, śliskie. Kierowcy uważajcie, jedźcie powoli - przekazuje słuchaczka.

Na A1 w okolicach zjazdu na Rybnik ciężarówka uderzyła w bariery - zablokowany jest lewy pas w kierunku Gliwic. "Warunki są fatalne. Jezdnie są białe" - brzmią telefony na Gorącą Linię RMF FM.

Trudne warunki również na A4 od Wrocławia w stronę Opola. Trasa jest nieodśnieżona, jest kilka centymetrów śniegu na lewym pasie - alarmuje słuchacz.

Ślisko również na małopolskich drogach. Poruszanie się utrudnia śnieg i marznące opady deszczu - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny. Drogowcy otrzymują informacje o ciężarówkach, które mają spore trudności z wjazdem na główne trasy.

Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność. Całą noc jeździmy. Robimy, co możemy - mówi jeden z kierowców pługa, który pracuje na A1.

Jaka pogoda w piątek?

W piątek będzie mroźno w całym kraju, a w nocy na Pomorzu i Mazurach temperatura może spaść do -19 stopni. Na południu i wschodzie będzie padał śnieg - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W piątek na południu i wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże. Prognozowane są także opady śniegu. W pasie od Opola po Lubelszczyznę i Podlasie może spaść do 10 cm białego puchu. Na południowym-wschodzie wystąpią opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. -3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 3 stopni na Ziemi Przemyskiej.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, które będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południu, wschodzie i Wybrzeżu mieszkańców czekają opady śniegu. Na południowym-wschodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Na Pomorzu przejaśnienia i rozpogodzenia.

Temperatura minimalna od -15 stopni do -19 na Pomorzu i Mazurach, ok. -8 stopni w centrum kraju, do -3 na południowym-wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnego i północno-zachodniego. Na krańcach południowo-wschodnich porywisty.