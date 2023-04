​W wyniku pożaru domu jednorodzinnego we wsi Wierzbno zginęła jedna osoba - poinformował we wtorek oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. Strażacy otrzymali zgłoszenie pożaru domu jednorodzinnego we wsi Wierzbno w powiecie nyskim (woj. opolskie). Na miejsce wysłano osiem jednostek straży.

Jak się okazało, pięcioro mieszkańców domu, w tym dziecko, uciekło z palącego się budynku jeszcze przed przybyciem ratowników. Zmarła starsza kobieta, prawdopodobnie na skutek stresu - przekazał oficer dyżurny KW PSP.

Na miejscu trwa dogaszanie poddasza budynku. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniała policja.