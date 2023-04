Co najmniej jedna osoba zginęła, a około 30 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło we wtorkowy poranek w miejscowości Voorschoten w Holandii, położonej między Hagą i Amsterdamem. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w pozostawiony na torach sprzęt budowlany - podała agencja Reutera za holenderskimi służbami ratunkowymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Przedni wagon nocnego pociągu relacji Lejda-Haga wykoleił się i wjechał w pole. Drugi z wagonów przewrócił się na bok, a w jeszcze kolejnym wybuchł pożar, który został szybko opanowany - poinformowała agencja prasowa ANP. Rzecznik miejscowej straży pożarnej przekazał w rozmowie z holenderskim radiem, że 19 osób rannych w wyniku wypadku zostało przewiezionych do szpitali. Stan zdrowia części z nich jest oceniany jako poważny. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że pociąg relacji Lejda-Haga, przewożący co najmniej 50 pasażerów, zderzył się z pociągiem towarowym. Rzecznik Kolei Holenderskich (NS) Erik Kroeze potwierdził, że pociąg towarowy brał udział w wypadku, lecz nie przekazał żadnych dalszych szczegółów. Nie podał też informacji na temat liczby osób rannych - czytamy w depeszy Reutersa. Ruch pociągów między Lejdą i Hagą został tymczasowo wstrzymany. Zobacz również: Słodycze zmieniają nasz mózg. I po nie "każe" nam sięgać

Topnienie lodowców na Grenlandii bliskie punktu krytycznego

Media: Rosja przygotowuje Krym do ukraińskiej ofensywy [RELACJA]

Postrzelił ją uczeń. Nauczycielka domaga się 40 mln dolarów odszkodowania REKLAMA