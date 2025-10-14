Dramatyczne sceny rozegrały się w miejscowości Castel D'Azzano w pobliżu Werony na północy Włoch. Podczas przeprowadzanej eksmisji doszło do potężnej eksplozji gazu. Zginęło trzech karabinierów, a 15 osób – w tym policjanci, żołnierze oraz jedna z lokatorek – zostało rannych.

W wyniku wybuchu zginęło trzech karabinierów / Vigili del Fuoco / Twitter

Eksmisja była planowana od wielu dni.

W budynku przebywało troje rodzeństwa w wieku około 60 lat, które od dawna odmawiało opuszczenia domu.

Lokatorzy wielokrotnie grozili wysadzeniem budynku; wcześniejsze próby eksmisji nie powiodły się właśnie z tego powodu.

Tym razem na miejsce skierowano policję, komornika oraz specjalne oddziały karabinierów do działań antyterrorystycznych.

Do eksplozji doszło w momencie otwarcia drzwi przez funkcjonariuszy; budynek się zawalił i wybuchł pożar.

Butle z gazem na miejscu wybuchu

Do eksplozji doszło w momencie, gdy funkcjonariusze otworzyli drzwi wejściowe do budynku. Potężny wybuch niemal natychmiast spowodował zawalenie się dwupiętrowej konstrukcji i wybuch pożaru. W gruzach znaleziono butle z gazem, co potwierdza podejrzenia o celowe sprowokowanie eksplozji.

Wśród rannych znalazła się jedna z lokatorek. Jeden z dwóch przebywających w domu mężczyzn próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Łącznie zatrzymano trzy osoby.

Rodzeństwo miało od dawna kłopoty finansowe

Na miejscu pojawiły się liczne jednostki ratunkowe. Strażacy ruszyli na pomoc uwięzionym pod gruzami, jednak dla trzech karabinierów pomoc przyszła zbyt późno.

Według relacji sąsiadów i lokalnych mediów, rodzeństwo zamieszkujące dom od dłuższego czasu zmagało się z poważnymi problemami finansowymi. Pracowali w rolnictwie, a w przeszłości już dwukrotnie próbowali uniemożliwić eksmisję, grożąc otwarciem butli z gazem.