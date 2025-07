Policjanci z Opola prowadzą śledztwo w sprawie kierowcy mercedesa, który w niedzielę blokował ruch na odcinku autostrady A4. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Policja apeluje do świadków o pomoc.

Policja apeluje w sprawie kierowcy mercedesa, który siał postrach na A4

W sieci pojawiły się filmy, na których widać osobowego mercedesa, którego kierowca - jadąc zyzgakiem - blokuje ruch samochodów na opolskim odcinku autostrady A4. Kiedy jeden z kierowców wymija go, kierujący mercedesem natychmiast dogania "uciekiniera" i zmusza do gwałtownego hamowania, a potem znów blokuje ruch.

Jak poinformowała KW Policji w Opolu, dyżurny policji w Opolu otrzymał pierwsze zgłoszenie o irracjonalnie zachowującym się kierowcy mercedesa w niedzielę po godzinie 19. Na miejsce wysłano dwa patrole policji, jednak policjantom nie udało się zatrzymać sprawcy. W czasie patrolowania autostrady do policjantów zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że kierujący szarym mercedesem w wyniku swojej jazdy doprowadził do kolizji z jego samochodem, uszkadzając boczne lusterko w pojeździe.

Policja apeluje do kierowców

Na podstawie zeznań i nagrań wideo policjanci ustalili tożsamość mężczyzny. We wtorek pojechali do woj. małopolskiego, gdzie mieszka kierowca mercedesa, jednak okazało się, że przebywa on w placówce medycznej i czynności procesowe z jego udziałem odbędą się w innym terminie.

Według komunikatu policji prowadzone są czynności w zakresie art. 174 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do świadków zdarzenia z autostrady A4, w tym do osób nagrywających telefonami komórkowymi lub samochodowymi wideorejestratorami, o zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Leona Powolnego 1 lub o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 47 861 25 45.