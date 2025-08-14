100 strażaków próbuje dogasić pożar w Siarzewie (woj. kujawsko-pomorskie). Zapaliła się tam hala produkcyjna.
Zniszczenia są poważne - relacjonuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Płonie hala produkcyjno-magazynowa, w której przetwarzano tworzywa sztuczne. Obiekt spłonął niemal w całości. Częściowo dach zapadł się do środka. Spalił się także zaparkowany przed halą samochód.
Nie ma osób poszkodowanych wśród pracowników, jednak pomocy medycznej wymagał mieszkaniec sąsiedniej posesji, który zranił się w głowę ratując swój dobytek.
Trwa dogaszanie pożaru. Strażacy skupiają się na obronie okolicznych domów, aby ogień się nie przemieścił.
Burmistrz okolicznego Ciechocinka zaapelował, aby nie wybierać się w kierunku plaży miejskiej. Państwowa Straż Pożarna prosi z kolei o zachowanie ostrożności i umożliwienie służbom swobodnego dojazdu do miejsca zdarzenia.