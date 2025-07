Wydany przez IMGW alert I stopnia przed burzami dotyczy pasa rozciągającego się od Dolnego Śląska po Suwałki (woj. warmińsko-mazurskie, opolskie, niemal cały obszar woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, wschód woj. pomorskiego i wielkopolskiego, zachód woj. łódzkiego, północ woj. podlaskiego oraz północny zachód woj. mazowieckiego i śląskiego), a także południe województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W sumie - w mniejszej lub większej części - jego zasięgiem objęte zostało 12 województw. Na obszarze występowania ostrzeżenia Instytut prognozuje burze z umiarkowanymi, miejscami silnymi opadami deszczu w wysokości od 20 mm do 25 mm, a miejscami nawet 35 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Synoptycy podwyższyli poziom ostrzeżeń

Ze względu na wzrost siły wiatru na obszarze położonym przy południowej granicy Polski w woj. małopolskim i podkarpackim IMGW podwyższył poziom ostrzeżeń do stopnia II.

Obserwowane i nadal prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane, a nawet silne opady deszczu w wysokości od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu.

Alerty będą obowiązywać w sobotę, 26 lipca, do godz. 21.

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują one w pasie od Dolnego Śląska po Suwałki, na obszarze zbliżonym do tego, który został objęty ostrzeżeniem meteorologicznym. Alert obowiązuje w sobotę, 26 lipca, od godz. 12 do 22.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

