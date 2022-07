Intensywne opady deszczu i burze czekają w weekend większość obszaru Polski. Miejscami może spaść nawet 50 mm wody na metr kwadratowy. Z kolei pod koniec przyszłego tygodnia prawdopodobnie czeka nas powrót upału.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska jest w zasięgu wyżu, a do rejonów południowych zbliża się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

Piątek: Burze z gradem na południu Polski

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane. Po południu mogą występować burze z gradem w Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Jeleniej Górze, Rybniku, Wałbrzychu i Żorach, a także w powiatach bielskim, cieszyńskim, dzierżoniowskim, głubczyckim, kamiennogórskim, karkonoskim, kędzierzyńsko-kozielskim, kłodzkim, nowotarskim, nyskim, prudnickim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, suskim, tatrzańskim, wałbrzyskim, wodzisławskim, ząbkowickim i żywieckim.

W czasie burz suma opadów lokalnie może wynieść nawet 20 mm. Temperatura maksymalna - od 20 st. C, 22 st. C. na północnych krańcach i w obszarach podgórskich. Około 26 st. C w centrum Polski, a do 29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami.

W centrum i na południu opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze i tam suma opadów od 10 mm do 15 mm, lokalnie około 20 mm. Temperatura minimalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - informuje IMGW.

Sobota: Burze i deszcz

W sobotę na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze - duże z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm. Instytut wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych na sobotę - przewiduje się, że w południowej, centralnej i zachodniej Polsce mogą wystąpić burze i opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na południowym zachodzie, 22 st. C, 24 st. C na przeważającym obszarze, a do 29 st. C na południowym wschodzie. Lokalnie, w kotlinach sudeckich, od 15 st. C do 17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W czasie burz oraz w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 60 km/h.

Niedziela: Mniej deszczu

W niedzielę, jak podaje IMGW, przewaga zachmurzenia dużego i opady deszczu, na wschodzie i południu o dużym natężeniu. Na północnym zachodzie i zachodzie przeważnie pogodnie. Temperatura od 16 st. C, 17 st. C na wschodzie i południu do 26 st. C, a 27 st. C na zachodzie.

Prognozowane dla soboty ostrzeżenia meteorologiczne nie będą obowiązywały w niedzielę.

W przyszłym tygodniu powrót upału?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie jeszcze początkowo mogą być silniejsze. Od 21 st. C na północnym wschodzie do 30 st. C na zachodzie.

We wtorek miejscami przelotny deszcz, temperatura od 25 st. C do 29 st. C.

W środę i czwartek możliwy powrót upałów. Szczególnie ciepło będzie na zachodzie, południu i w centrum kraju, powyżej 30 st. C, lokalnie nawet około 35 st. C.