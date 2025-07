20 lat więzienia grozi 31-latkowi, który, będąc pod wpływem alkoholu, potrącił dwie kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło we wsi Jarnatów (woj. lubuskie). "We wtorek 31-letni obywatel Białorusi usłyszał zarzuty" - mówi prok. Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Zarzut dla 31-latka z Jarnatowa, fot. Lubuska policja Zobacz również: W Jarnatowie pijany kierowca zabił kobietę. Jej córka walczy o życie W wypadku zginęła 59-latka; jej córka została poważnie ranna i w ciężkim stanie przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do gorzowskiego szpitala - poinformował prok. Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Pijany potrącił dwie kobiety i uciekł, fot. /Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie / Facebook Wypadek miał miejsce 29 czerwca przed godz. 17. Kierujący mazdą, jadąc przez wieś Jarnatów (pow. sulęciński), stracił panowanie nad autem, zjechał na lewe pobocze i uderzył w dwie kobiety stojące przed swoim domem, a następnie uciekł. Dyżurny sulęcińskiej jednostki zadysponował wszystkie dostępne patrole. Priorytetem policjantów było ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Liczyła się każda minuta i uzyskana informacja. Ogromnym wsparciem okazał się przypadkowy kierowca, który wraz z żoną minął się z pojazdem, który miał uszkodzoną szybę. Samochód 31-latka, fot. Lubuska policja To wzbudziło ich zainteresowanie i natychmiast powiadomili służby. Cały czas jechali za kierującym, który zmierzał do Lubniewic. Na bieżąco przekazywali informacje dyżurnemu o jego lokalizacji. Ta współpraca pozwoliła kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymać 31-latka, gdy próbował opuścić pojazd i oddalić się z niego pieszo. Kontakt z nim był utrudniony - w organizmie miał niemal 1,4 promila alkoholu. Zarzuty dla 31-latka Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie. We wtorek 31-letni obywatel Białorusi usłyszał zarzuty. Prokurator skierował także do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - dodał prok. Witkowski. Rodzina ofiar objęta została policyjną pomocą psychologiczną. Śledczy cały czas pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.