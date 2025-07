Śledztwo w sprawie poszukiwanego 57-letniego Tadeusza Dudy od wtorku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Poinformowała o tym prokurator Magdalena Gosztyła. Poszukiwany mężczyzna jest podejrzewany o zabicie dwóch osób w Starej Wsi na Limanowszczyźnie.

We wtorek postępowanie zostało przejęte decyzją prokuratora okręgowego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu. Wcześniej sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Limanowej.

Co do motywów działania sprawcy prowadzone są czynności dowodowe, które mają na celu ustalenie między innymi motywów jego działania. Więcej informacji na ten temat nie udzielamy - wyjaśniła prokurator. Zaznaczyła, że w kwestii liczby strzałów oddanych na miejscu zdarzenia wypowiedzą się biegli z zakresu balistyki. Ustalenia będą dokonywane na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Podejrzany musiał stawiać się na policji

W toku wcześniejszego postępowania poszukiwany usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad żoną oraz kierowania gróźb karalnych wobec teściów. Jak przekazała prok. Gosztyła, w toku postępowania zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.

Zobowiązano go do systematycznego stawiania się w jednostce policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na bliską odległość. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie stosował się do nałożonych środków - przekazała prok. Gosztyła.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Limanowej sformułowała przeciwko Tadeuszowi Dudzie akt oskarżenia dotyczący tamtych zarzutów.

Zbrodnia w Starej Wsi

Tadeusz Duda jest poszukiwany w związku z brutalną zbrodnią, do której doszło w piątek w Starej Wsi. Według ustaleń śledczych mężczyzna postrzelił swoją teściową, potem poszedł do innej posesji, gdzie zastrzelił córkę i zięcia. Ciężko ranna teściowa trafiła do szpitala. Podejrzany zbiegł - jego samochód odnaleziono w pobliżu ścieżki prowadzącej do lasu.

Trwa obława, w którą zaangażowane są siły policyjne z całego kraju - w tym kontrterroryści - oraz straż pożarna, wojsko i Straż Graniczna. Do poszukiwań wykorzystano psy tropiące, śmigłowce, drony z termowizją, w tym wojskowy bezzałogowiec Bayraktar. Małopolska policja apeluje, by nie wchodzić do lasów na Limanowszczyźnie, ponieważ każda osoba w lesie może zostać potraktowana jako potencjalny sprawca.