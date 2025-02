Spore zainteresowanie służbą kontraktową w straży granicznej - oceniają funkcjonariusze. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu naboru do podlaskiego oddziału tej formacji zgłosiło się już 30 osób.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kilka spośród osób, które się zgłosiły, to emerytowani strażnicy graniczni, którzy chcą wrócić do służby. Pozostali to ludzie, którzy z tą formacją mundurową nigdy nie mieli do czynienia.

Kandydaci mają przejść szkolenie, następnie podpiszą kontrakty. Można je zawierać na okres od 3 do 5 lat.

Zadania stojące przed kontraktowymi funkcjonariuszami to przede wszystkim fizyczna ochrona granicy, ale także działania w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego przekroczenia granicy. Do tego doprowadzanie cudzoziemców do sądów i prokuratur.

W oddziale podlaskim jest 350 miejsc, w nadbużańskim - 100.

Nowo przyjęci funkcjonariusze w wieku poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na uposażenie w wysokości 6 tysięcy złotych na rękę.