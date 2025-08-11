Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na jednej z ulic Opola. Kierujący autem mężczyzna z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i potrącił kobietę. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linie RMF FM.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Słuchacz / Gorąca Linia RMF FM

Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu na ul. Bieszczadzkiej w Opolu policjanci otrzymali w poniedziałek, 11 sierpnia, przed godz. 15:00.

Jak przekazał RMF24.pl oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu asp. Przemysław Kędzior, 40-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i wjechał na teren jednej z posesji, gdzie potrącił znajdującą się tam kobietę.

Służby na miejscu wypadku / Gorąca Linia /

Poszkodowana z niewielkimi obrażeniami nogi została przewieziona do szpitala. Policjant przekazał także, że sprawca wypadku był trzeźwy.