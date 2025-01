Ferie na Dolnym Śląsku będą trwały od 3 do 16 lutego, ale jeśli zostajemy w mieście - już teraz warto zapisać dziecko na półkolonie. Wrocław przygotował aż 6,5 tysiąca miejsc - rozchodzą się jak ciepłe bułki.

/ UM Wrocław /

Zajęcia będą się odbywały zarówno w szkołach, Młodzieżowych Domach Kultury, jak i miejskich instytucjach. Każda placówka organizuje je według własnego pomysłu i harmonogramu.

Wielu rodziców nie może sobie pozwolić na 2-tygdniowy urlop, a dzieci muszą być zaopiekowane, my to gwarantujemy. Dyrektorzy wykazali się niesamowitą kreatywnością, oferta jest naprawdę przebogata - zapewnia Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu.

Półkolonie w szkołach

Na zimowe półkolonie zaprasza blisko 30 wrocławskich szkół w różnych częściach miasta. Zajęcia będą organizowane w formie tygodniowych turnusów. W ich trakcie dzieci będą mogły wziąć udział m.in. w zajęciach sportowych, przyrodniczych, artystycznych, plastycznych czy zagrać w planszówki. Niektóre placówki planują też wycieczki poza Wrocław - wśród nich Szkoła Podstawowa nr 90 przy u. Orzechowej.

Pojedziemy do Zamku Książ, ale też do kina, teatru czy na kręgielnię. Zależy nam, by zaoferować naszym uczniom jak najwięcej atrakcji - mówi Joanna Sinicka, dyrektorka placówki.

Koszt tygodniowego turnusu półkolonii w szkole wynosi średnio 100-200 złotych plus cena posiłku. Zapisy prowadzone są bezpośrednio w placówkach. Zapotrzebowanie na półkolonie, dlatego miasto stale zwiększa listę miejsc.

Chcemy odciągnąć dzieci od komputerów i smartfonów, chcemy, żeby spędziły czas wśród rówieśników, a przy okazji dobrze się bawiły - mówi Monika Dubec w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską.

"Otwarte sale" i zajęcia w MDK-ach bezpłatne

Także w prawie 20 placówkach oświatowych, w tym we wszystkich Młodzieżowych Domach Kultury, zaplanowano zajęcia w ramach "otwartych sal". To bezpłatne zajęcia na terenie placówki z wykorzystaniem jej zasobów i infrastruktury. W zależności od placówki będą trwały przez dwa lub jeden tydzień ferii.

W naszym Młodzieżowym Domu Kultury zajęcia będą trwały przez całe ferie, pięć dni w tygodniu od godz. 9 do 15. Przy czym, mamy ofertę zarówno dla młodszych uczniów, jak i tych starszych dzieci. I jest ona naprawdę bardzo bogata - mówi Joanna Gawrońska, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury im. M. Kopernika przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu.

Tradycyjnie zapraszamy do pracowni teatralnej, tanecznej, muzycznej, plastycznej, ceramicznej, graficznej, filmowej, modelarskiej, czy naszej nowej propozycji - recykling dizajn. To doskonała okazja, by dziecko mogło odkryć nową pasję. W szkołach dostępne będą też sale gimnastyczne, siłownie. Nie zostawiajmy dzieci na całe dwa tygodnie w domu, dajmy im inną, aktywną możliwość spędzania czasu - zachęca Monika Dubec.

Jedna z placówek na Ołbinie będzie także przygotowywać młodych wrocławian do egzaminu na kartę rowerową. Tu też zapisy odbywają się bezpośrednio w placówkach.

Ferie w miejskich instytucjach

Swoje oferty przygotowały też: Partynice, Aquapark, Hydropolis, czy Spartan - tu jednak stawki są wyższe. Koszt półkolonii to zwykle około 1000 złotych. W WCT Spartan do wyboru są zajęcia: pływacko-łyżwiarskie (ul. Wejherowska 34), tenisowo-łyżwiarskie (ul. Spiska 1), piłkarsko-sportowe (ul. Lubińska 53 i ul. Krajewskiego 2) oraz sportowe (ul. Hallera 81).

To znakomita okazja, by aktywnie spędzić czas na naszych obiektach sportowych, a przy okazji doskonalić swoje umiejętności. Oczywiście pod okiem wykwalifikowanych trenerów - mówi Maciej Moczko z WCT Spartan.

Często jest tak, że uczestnicy półkolonii wracają na nasze obiekty, by kontynuować treningi. I o to nam chodzi, by zaszczepić wśród młodych chęć uprawiania sportu i wszelkich aktywności ruchowych - dodaje.

Swoją ofertę przygotowała też Hala Stulecia - tam uczestnicy wyruszą w podróż śladami wielkich odkrywców, poznając niezwykłe miejsca i historie. Podczas drugiego tygodnia odkryją tajemnice naszych planet, gwiazd oraz kosmicznych zjawisk. Hydropolis zaprasza dzieci na półkolonie, gdzie nauka łączy się z zabawą.

Każdy dzień będzie miał inny temat przewodni, lecz motywem łączącym wszystkie zajęcia zawsze będzie ekologia. Przygotowaliśmy program, który zachęca do odkrywania świata i zainteresowania się różnymi dziedzinami. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci odkryją nowe pasje - mówi Monika Domaradzka, menedżerka Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

/ UM Wrocław /

Będzie czas na eksperymenty w laboratorium, malowanie dzieł na płótnie i tworzenie własnej planszówki. Na półkolonie jeździeckie zapraszają z kolei wrocławskie Partynice.

Wyjątkowa możliwość rozpoczęcia przygody z nauką jazdy konnej czy doskonalenia już posiadanych umiejętności jeździeckich. W programie półkolonii znalazły się też zajęcia towarzyszące, takie jak: spotkanie z hipoterapeutą czy uwielbiane przez dzieci hobby horse - Piotr Makarewicz z WTWK Partynice.

/ UM Wrocław /

Zajęcia w Aquaparku organizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat. To dwa 5-dniowe turnusy pełne wodnych atrakcji (można wykupić dla dzieci pojedyncze dni). Jest przygotowany dzień piracki, sportowy, tajemnice podwodnego świata, zimowa przygoda oraz dzień niespodzianek. Każdy uczestnik będzie mógł wyrobić przy okazji kartę pływacką.

Ferie w mieście nie muszą być nudne. I nawet te półkolonie organizowane w szkołach, nie mają nic wspólnego z nauką, obowiązkami. Szkoła to tylko miejsce, w których odbywają się zajęcia - podsumowuje Monika Dubec z UM.