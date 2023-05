Pięć lat więzienia grozi 31-latkowi z Szumowa w województwie podlaskim, który usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami i doprowadzenia do ich śmierci. Mężczyzna przyznał, że wszystko przez problemy osobiste i brak czasu.

/ OSP w Szumowie / Facebook

Bez wody i pokarmu - w takich warunkach żyły krowy, które 31-letni rolnik z Szumowa w Podlaskiem przetrzymywał w zaniedbanej oborze. Do otwarcia drzwi do budynku policja wezwała straż pożarną. Gdy funkcjonariusze weszli do środka, zobaczyli straszny widok. Było tam dziesięć padłych krów oraz siedem w bardzo złym stanie.

Sprawą zajęła się już prokuratura rejonowa w Zambrowie, która postawiła mężczyźnie zarzut znęcania się nad zwierzętami i doprowadzenia do ich śmierci.

31-latek tłumaczył, że zaniedbał zwierzęta przez problemy osobiste oraz brak czasu. Zajmował się inną pracą i nie był w stanie zajmować się krowami.

Mężczyzna pozostaje pod policyjnym dozorem, nie może też zajmować się zwierzętami gospodarskimi.