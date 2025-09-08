Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas wodowania skutera wodnego na przystani nad Wisłą we Włocławku. Do rzeki stoczyło się bmw. Właściciel auta uciekł w ostatniej chwili.

/ WOPR Włocławek / Facebook

Do groźnego incydentu doszło w niedzielę na Przystani OSiR przy ulicy Płockiej we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie).

Jak wynika z relacji służb, w trakcie wodowania samochód osobowy zaczął staczać się do wody.

Właściciel bmw w ostatniej chwili zdołał opuścić wnętrze pojazdu.

/ WOPR Włocławek / Facebook

Akcja ratunkowa

Na miejsce wezwano specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową Państwowej Straży Pożarnej z Włocławka. Nurek podczepił zatopiony samochód z przyczepką, co umożliwiło wydobycie pojazdu na powierzchnię.



Służby przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wodowania jednostek pływających. "Przypominamy o zapewnieniu asekuracji przy slipowaniu jednostek pływających i dodatkowym zabezpieczeniu kół pojazdu" - podkreślają ratownicy.

Na szczęście w tym przypadku nikt nie odniósł obrażeń.