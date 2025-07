"Panowie, prowadźcie mnie do szpitala z dzieckiem. Chyba nie oddycha" - taką prośbę usłyszeli od jednego z kierowców policjanci, którzy prowadzili kontrolę przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie (województwo lubuskie). Funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali i na sygnałach eskortowali do szpitala rodziców z dwuletnią córką. Do sieci trafiło nagranie z kamery nasobnej jednego z mundurowych, na którym widać tę sytuację.

Jeździł zygzakiem. Policjanci zaskoczeni, kto siedział za kółkiem W poniedziałek przed godz. 19 dwaj policjanci drogówki prowadzili kontrolę prędkości na ul. Gorzowskiej w Kłodawie. W pewnym momencie podjechał do nich kierowca audi i poprosił o pilną pomoc. Mężczyzna przekazał policjantom, że jego dziecko ma problemy z oddychaniem i potrzebuje pomocy. 2-letnią córkę trzymała na rękach żona mężczyzny. Aspirant Marek Sembratowicz i młodszy aspirant Bartosz Kamola / Policja Lubuska / Policja Policjanci - aspirant Marek Sembratowicz i młodszy aspirant Bartosz Kamola - błyskawicznie zareagowali na prośbę przerażonych rodziców. Na udostępnionym nagraniu z kamery nasobnej widać, że funkcjonariusze wsiedli do radiowozu i ruszyli na sygnałach w kierunku szpitala przy ul. Dekerta, eskortując rodziców z potrzebującym pomocy dzieckiem. Policjanci eskortowali rodziców z dwuletnią córką do szpitala Policja Policja informuje, że 2-latka jest pod opieką lekarzy. Nie podano, w jakim jest stanie.