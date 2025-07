Na wschodnich terenach województwa lubelskiego trwa zacięta walka z jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin – barszczem Sosnowskiego. Potocznie nazywany "zemstą Stalina", stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla rodzimej przyrody. Pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów prowadzą intensywne działania, by powstrzymać jej ekspansję.

Leśnicy walczą z barszczem Sosnowskiego / Andrzej Łata/Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski /

Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku z Kaukazu. Początkowo miał być wykorzystywany jako roślina pastewna, jednak szybko okazało się, że jest nie tylko silnie ekspansywny, ale także bardzo niebezpieczny. "Oprócz tego, że zawiera toksyczne furanokumaryny, jest też rośliną w naszych warunkach silnie ekspansywną, wypiera rodzime gatunki roślin" - ostrzegają leśnicy z Nadleśnictwa Tomaszów.

Walka z barszczem Sosnowskiego to prawdziwe wyzwanie. Roślina ta potrafi osiągać nawet kilka metrów wysokości, a jej sok w połączeniu ze światłem słonecznym powoduje poważne oparzenia skóry. Z tego powodu usuwanie barszczu odbywa się w specjalnych, szczelnych kombinezonach ochronnych, które mają zabezpieczyć pracowników przed kontaktem z niebezpieczną substancją.

"Najważniejsze, żeby osobniki barszczu nie zdołały zawiązać nasion, dlatego ten zabieg wykonujemy w momencie, kiedy kwitnie. Dzięki temu też łatwe jest zlokalizowanie osobników w leśnym gąszczu" - czytamy w komunikacie nadleśnictwa. To właśnie w okresie kwitnienia roślina jest najbardziej widoczna i można skutecznie ograniczyć jej rozmnażanie.

Leśnicy podkreślają, że mechaniczne metody zwalczania barszczu nie należą do najskuteczniejszych, ale są niezbędne, by dać szansę młodym uprawom bukowym. "Walczymy z nim na uprawach leśnych, uderzając tam, gdzie najbardziej zaboli - w korzeń barszczu. Pozwoli to wyhamować jego ekspansję do momentu, gdy uprawy bukowe dojdą do zwarcia. A gdy to się stanie, młode buki tak silnie zacienią glebę, że barszcz już nie da sobie tam rady" - tłumaczą przedstawiciele nadleśnictwa.

Barszcz Sosnowskiego to nie tylko problem ekologiczny, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Kontakt z rośliną może prowadzić do bolesnych i trudno gojących się oparzeń, a w skrajnych przypadkach nawet do hospitalizacji. Leśnicy apelują do wszystkich, którzy wybierają się na spacery po lasach i łąkach, aby zachowali szczególną ostrożność. "Uważajcie w waszych wędrówkach na barszcz Sosnowskiego. To roślina bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia!" - przestrzegają.

Co zrobić po poparzeniu barszczem Sosnowskiego?

Poparzenie barszczem Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) jest bardzo niebezpieczne i wymaga natychmiastowej reakcji. Roślina ta wydziela sok, który w kontakcie ze skórą i pod wpływem światła słonecznego powoduje silne oparzenia, pęcherze, a nawet trudno gojące się rany. Oto co należy zrobić: