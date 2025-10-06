19-latka kierująca bmw straciła panowanie nad pojazdem i z impetem uderzyła w ścianę budynku mieszkalno-usługowego. Dziewczyna tłumaczyła, że do kolizji miało dojść w wyniku nagłego wtargnięcia kota na jezdnię. Kamery monitoringu ujawniły jednak zupełnie inną przyczynę.

19-latka wjechała w budynek / KPP w Brodnicy /

Do zdarzenia doszło w czwartek, kilka minut po godzinie 23:00 na ulicy Mały Rynek w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Według relacji nastolatki, do kolizji miało dojść w wyniku nagłego wtargnięcia kota na jezdnię. Kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, że w ostatniej chwili próbowała ominąć zwierzę, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem.

W samochodzie znajdowali się także pasażerowie, jednak na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ucierpiały natomiast zarówno samochód, jak i infrastruktura - uszkodzeniu uległ chodnik oraz elewacja budynku.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, przeprowadzili badanie trzeźwości kierującej, które wykazało, że 19-latka była trzeźwa. Kobieta miała również uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z uwagi na znaczne uszkodzenia samochodu, funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz sporządzeniu szczegółowej dokumentacji, która miała pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.

Kluczową rolę w wyjaśnieniu sprawy odegrały miejskie kamery monitoringu. Analiza nagrań jednoznacznie wykazała, że w momencie zdarzenia na jezdni nie pojawiło się żadne zwierzę. Zarejestrowany materiał potwierdził, że przyczyną kolizji była nadmierna prędkość i brawurowa jazda młodej kobiety, która nie dostosowała stylu jazdy do warunków panujących na drodze.

19-latka wjechała w budynek Policja

Wobec 19-latki wyciągnięto konsekwencje prawne. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem w wysokości 1050 złotych oraz otrzymała 10 punktów karnych.