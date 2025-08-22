W nocy zakończono główną część oględzin terenu w Osinach pod Łukowem na Lubelszczyźnie, na który spadł i eksplodował dron. Pokazujemy miejsce, w którym go znaleziono, a także uszkodzone pobliskie domy.

Osiny, miejsce, w którym eksplodował dron / Piotr Mazur / RMF FM

Przeszukiwanie tego terenu zakończyło się późno w nocy.

Co do tej pory znaleźli śledczy? Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przede wszystkim dziesiątki plastikowych elementów drona. Są fragmenty poszycia, są części wyposażenia elektronicznego i jest największe znalezisko - element silnika ze śmigłem.

Pobrane zostały też próbki gleby. To wszystko trafi dzisiaj do biegłych. Szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz powiedział RMF FM, że są szanse, że w ciągu miesiąca poznamy wstępną opinię na temat drona.

Teraz w okolicy jest spokojnie. Teren jest już otwarty. Została bardzo ciemna ziemia, między polami kukurydzy. Zobaczyć można również uszkodzenia na pobliskich domach.

Śledczy przesłuchają dzisiaj trzy kolejne osoby, które miały widzieć eksplodującego drona.

W nocy z wtorku na środę obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł pod Osinami, to rosyjski dron.

Prok. Trusiewicz przekazał na środowej konferencji prasowej, że na polu kukurydzy spadł "spory dron wojskowy", na którego silniku ujawniono napisy "prawdopodobnie w języku koreańskim". Jak poinformował, śledczy zebrali spory materiał dowodowy i przesłuchali ok. 10 osób. Zaapelował do mieszkańców, którzy mają informacje o zdarzeniu lub nagrania z zajścia, o kontakt z policją lub żandarmerią wojskową.