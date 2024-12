Za zabójstwo swojego 43-letniego konkubenta odpowie 54-letnia mieszkanka powiatu lubartowskiego (woj. lubelskie). W minioną sobotę pomiędzy partnerami doszło do awantury podczas dzielenia mięsa. Kobieta, chcąc zmusić mężczyznę do pomocy, ugodziła go nożem. Skończyło się to dla niego tragicznie, zmarł w szpitalu. 54-latka usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie.