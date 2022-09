Nie żyje pieszy potrącony przez ciężarówkę na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Paszki Małe (Lubelskie). Droga jest zablokowana w obu kierunkach – poinformował st. asp. Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Policjant poinformował, że do śmiertelnego wypadku doszło przed godz. 20 na dk 19 między Kockiem a Radzyniem Podlaskim.

Wstępnie ustalono, że 31-letni obywatel Ukrainy kierujący ciężarówką marki MAN z cysterną wypełnioną ciekłym gazem jechał w kierunku Lublina, kiedy zauważył pieszego na swoim pasie ruchu. Mimo próby ominięcia pieszego, potrącił go, a następnie zjechał z drogi i wpadł do rowu. Cysterna leży w rowie do góry kołami - powiedział st. asp. Mucha. Dodał, że kierowca jest trzeźwy.

Ruch jest całkowicie zablokowany - poinformował. Zapowiedział, że mundurowi mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy.

Jak stwierdził policjant, śmiertelnie potrącony mieszkaniec gminy Borki najprawdopodobniej szedł nieprawidłową stroną drogi i bez elementów odblaskowych. Przyczyny wypadku będą wyjaśniać policjanci przy udziale prokuratora.