Nieznany pocisk uderzył w zakotwiczony tankowiec, znajdujący się 23 mile morskie na wschód od portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała we wtorek rano brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). To kolejne niebezpieczne zdarzenie w regionie cieśniny Ormuz.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
W wydanym komunikacie dla żeglugi UKMTO podała, że uderzenie spowodowało "drobne uszkodzenia strukturalne" kadłuba. Służby podkreśliły, że "nie odnotowano żadnych obrażeń wśród załogi", a sam incydent nie pociągnął za sobą skutków dla środowiska, co wyklucza wyciek ropy do morza.
Agencja zaleciła jednostkom znajdującym się w tym obszarze "zachowanie ostrożności" i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań.