Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał przełomowy wyrok, nakazując wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet, który został zawarty w Portugalii. Decyzja sądu uchyla wcześniejsze odmowy urzędników i może mieć istotne znaczenie dla podobnych spraw w całym kraju.

Sąd nakazuje transkrypcję aktu ślubu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrzył we wtorek sprawę dwóch kobiet, którym odmówiono przeniesienia do polskiego rejestru aktu ich ślubu zawartego w Portugalii.

Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Decyzja sądu oznacza uchylenie wcześniejszych odmów zarówno ze strony kierownika USC, jak i wojewody lubelskiego. Kobiety zawarły związek małżeński w lipcu 2023 roku, jednak w październiku tego samego roku spotkały się z odmową wpisania aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po odrzuceniu odwołania przez wojewodę, skierowały sprawę do sądu administracyjnego.

Wyroki TSUE i NSA kluczowe dla decyzji

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu ślubu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech, TSUE stwierdził, że „państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków”.

Na tej podstawie NSA zobowiązał wcześniej kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do dokonania transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie nie jest jeszcze prawomocny. Po jego uprawomocnieniu kierownik USC będzie miał 30 dni na dokonanie transkrypcji.

Decyzja ta może jednak stanowić ważny precedens dla innych par jednopłciowych, które zawarły związek małżeński za granicą i starają się o uznanie swojego małżeństwa w Polsce.