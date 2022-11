Lubelscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzewanych o podpalenia kilku niezamieszkałych budynków, do których doszło ostatnio w powiecie chełmskim. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu, w wieku od 17 do 21 lat. Wysokość poniesionych strat jest jeszcze szacowana.

/ Lubelska Policja / Do trzech pożarów drewnianych, niezamieszkałych budynków doszło w drugiej połowie października na terenie jednej z gmin w powiecie chełmskim. Ogień strawił dwa niezamieszkałe budynki oraz stodołę. Jak się okazało, w każdym z tych zdarzeń, ogień nie pojawił się przypadkowo. Prawdopodobną przyczyną było jego celowe zaprószenie. Sprawą zajęli się chełmscy policjanci. W miniony wtorek późnym wieczorem doszło do kolejnego pożaru. Spaleniu uległ drewniany niezamieszkały dom. Ogień strawił budynek doszczętnie. W tym przypadku również stwierdzono podpalenie. Właścicielka budynku oszacowała wartość strat na kwotę 20 tysięcy złotych. Młodzi podpalacze wpadli w ręce funkcjonariuszy z chełmskiej jednostki już kilka godzin po tym zdarzeniu. To trzej mężczyźni w wieku od 17 do 21 lat. Jeden z nich działał w ochotniczej straży pożarnej i uczestniczył w gaszeniu kilku tych podpaleń. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zobacz również: Dzwonił na komendę i mówił, że ”zabija babkę”

