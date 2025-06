Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku w Rabinówce w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. Pijana 22-latka uderzyła tam samochodem w ogrodzenie i drzewo. Jak się później okazało, jeden z jej pasażerów był poszukiwany.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Tomaszów Lubelski / Policja

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 23. na ul. Tomaszowskiej w Rabinówce. Jak ustalili policjanci, 22-letnia kierująca jechała za szybko przez skrzyżowanie. Jak auto wpadło do rowu, a później uderzyło w ogrodzenie i drzewo.



Strażacy wydobyli zakleszczoną kobietę z auta. Razem z nią jechali dwaj mężczyźni - 35-latek i 36-latek. Wszyscy trafili do szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

Okazało się, że 22-latka nie miała prawa jazdy. W organizmie miała ponad promil alkoholu. Dodatkowo jeden z pasażerów był poszukiwany. Ma odbyć karę aresztu.

Policja informuje, że 22-letniej kierującej grozi do 3 lat więzienia.