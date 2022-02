Funkcjonariusze z puławskiej drogówki zatrzymali w niedzielę wieczorem 39-letniego pijanego mieszkańca Radomia, który nie mając prawa jazdy kierował samochodem i wiózł pasażerkę. Grozi mu do dwóch lat więzienia i grzywna.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak poinformowała w poniedziałek podkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach policjanci ruchu drogowego na starym moście w Puławach zatrzymali do kontroli jadącego w stronę Radomia seata, który nie trzymał toru jazdy.



Kierujący zjeżdżał do prawej krawędzi jezdni, a następnie do środkowej linii drogi. Badanie wykazało, że 39-latek z Radomia miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie - przekazała i dodała, że pijana była też kobieta, która jechała z mężczyzną.



Po sprawdzeniu w systemie, okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi - powiedziała Rejn-Kozak. Mężczyzna trafił do aresztu, a samochód został przekazany na policyjny parking.



Za kierowanie po pijanemu 39-latkowi grozi do dwóch lat więzienia i wysoka grzywna.



Mężczyzna poniesie także karę za kierowanie bez uprawnień i będzie musiał zapłacić wysokie świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nawet do 60 tysięcy złotych - podsumowała rzeczniczka.