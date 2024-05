Najpierw mają powstać projekty, by miasto mogło zacząć budowę, gdy tylko dostanie unijne pieniądze. W taki sposób lubelski ratusz szykuje się do wydzielenia siedmiu odcinków tras rowerowych.

Jedna z nowych dróg rowerowych ma postać wzdłuż al. Kraśnickiej po stronie marketów i szpitala / Dominik Smaga / RMF24

Jedna z nowych tras ma powstać wzdłuż al. Kraśnickiej. Droga ma się zaczynać przy ul. Roztocze (po stronie stacji paliw), skąd będzie się ciągnąć do skrzyżowania z ul. Zana. Trasa w całości ma być prowadzona po jednej stronie jezdni (tej ze szpitalem). Między ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Zana trasa jest planowana jako droga o ruchu mieszanym, służąca zarówno pieszym, jak i rowerzystom.

Do tej trasy prowadzić ma druga z planowanych przez miasto dróg rowerowych, która ma być wytyczona wzdłuż ul. Zwycięskiej po stronie sklepów.

Trzecia ma biec wzdłuż ul. Orkana, miałaby być ona kontynuacją drogi kończącej się dziś na skrzyżowaniu z ul. Rycerską i Wiklinową. Ten projekt ma dotyczyć obu stron jezdni.

Po stronie os. Błonie miasto przewiduje ciąg pieszo-rowerowy do skrzyżowania z drogą wyjazdową z centrum handlowego (przed salonem samochodowym), a dalej, w kierunku ul. Roztocze, biegłaby wydzielona trasa dla rowerów.

Po stronie os. Łęgi przewidziano wydzieloną drogę rowerową (bez chodnika) w miejscu wydeptanej ścieżki. Między przystankiem przy kładce a przejściem podziemnym obok centrum medycznego mają być oddzielne trasy dla pieszych i rowerzystów. Natomiast nad przejściem podziemnym i dalej, do przejścia z sygnalizacją (przy wyjeździe z ul. Zwycięskiej) przewidziano drogę pieszo-rowerową.

Przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Mostów dotyczy też zaprojektowania kilku innych tras dla rowerzystów.

Wzdłuż ul. Podzamcze droga rowerowa miałaby być prowadzona po stronie cerkwi do ronda koło Zamku, wraz z nią powstać miałaby droga w ul. Walecznych, planowana jako ciąg pieszo-rowerowy.

Na liście jest jeszcze budowa drogi dla rowerów z przebudową chodnika w ul. Smoluchowskiego i ul. Herberta od Budowlanej do Dunikowskiego, budowa drogi od al. Solidarności do Sławinkowskiej, podobne inwestycje planowane są w ul. Plewińskiego od Grygowej do Spiessa, w ul. Spiessa od Plewińskiego do granicy miasta oraz w ul. Braci Krausse od Plewińskiego do Vetterów.

Na razie miasto czeka na oferty od firm zainteresowanych zleceniem na prace projektowe. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 czerwca, a biura projektowe będą miały 21 dni na opracowanie koncepcji układu drogowego, zaś na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej 8 miesięcy - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.