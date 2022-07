​Dwie kobiety podróżujące toyotą poniosły śmierć w wyniku wypadku, do którego doszło na DW 812. Kierująca osobówką wyjeżdżając z Okuninki podczas skrętu w lewo nie zatrzymała się, mimo znaku stop i wjechała bezpośrednio przed jadący pojazd ciężarowy marki Renault.

Około godziny 13:00 dyżurny włodawskiej komendy został powiadomiony o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej numer 812 relacji Włodawa - Chełm.

Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że w rejonie skrzyżowania kierująca samochodem marki Toyota Yaris wyjeżdżając z Okuninki podczas skrętu w lewo nie zatrzymała się na znaku stop i wjechała bezpośrednio przed pojazd ciężarowy marki Renault. Jedna z kobiet poniosła śmierć na miejscu - druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niestety pomimo podjętej walki o jej życie kobieta zmarła w szpitalu. Kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy - poinformowała podinspektor Bożena Szymańska z biura prasowego lubelskiej policji.

Policjanci apelują o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo wszystkich zależy od bardzo wielu czynników, a nieostrożność, brak rozwagi, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.