​Lubelski Węgiel Bogdanka wstrzymuje zapisy na indywidualny odbiór węgla dla gospodarstw domowych. Powód? Wszystkie wolne terminy do końca września zostały zarezerwowane. Chodzi o to, żeby nie zapisywać więcej odbiorców, niż kopalnia jest w stanie obsłużyć.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ci, którym udało się zarejestrować, otrzymują SMS-y i maile z informacją o wyznaczonym dniu i godzinie odbioru węgla we wrześniu. Jak zapewnia kopalnia te zamówienia będą realizowane na bieżąco.

W ciągu tygodnia do kolejki zapisało się 5 tysięcy osób - mówi Dorota Choma, rzeczniczka prasowa Lubelskiego Węgla SA. To oznacza zamówienie ok. 15 tysięcy ton, bo jedna osoba może kupić trzy tony. Ci, którzy jako pierwsi zapisali się w ubiegłym tygodniu, zapewne jeszcze w tym tygodniu będą mogli odbierać węgiel - mówi Choma.

Lubelski Węgiel SA wydobywa węgiel przeznaczony przede wszystkim dla energetyki, dlatego możliwości logistyczne są nieco ograniczone. I stąd - jak tłumaczy rzeczniczka spółki - taka formuła tych zapisów i odbioru zamówień.

Ważne jest, żeby zgłosić się po odbiór w wyznaczonym dniu i godzinie. Jeśli kupujący tego nie zrobi, formularz rejestracyjny straci ważność i nie będzie można go zrealizować. Na razie nie wiadomo, kiedy znowu będzie można się zapisać. Kopalnia poinformuje o tym w oddzielnym komunikacie.