Prokuratura skierowała do sądu w Lublinie wniosek o dalsze aresztowanie Patryka M. ps. Wielki Bu. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Nie przyznał się do winy.

Patryk M. ps. Wielki Bu doprowadzany do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Prokurator wystąpił do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania Patryka M. do 4 lutego 2026 roku.

Wniosek rozpatrzy Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Patryk M., znany jako "Wielki Bu", usłyszał pięć zarzutów, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obrót narkotykami.

"Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o utrzymanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i dalsze jego stosowanie do dnia 4 lutego 2026 r." - poinformowała komunikacie prasowym prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Wniosek o stosowanie dalszego aresztowania Patryka M. rozpatrzy Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

"Wielki Bu" z pięcioma zarzutami

Prokuratura postawiła Patrykowi M. pięć zarzutów. Dotyczą one jego udziału w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Jak poinformowała prokuratura, grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy.



Calów-Jaszewska podała, że Patryk M. jest podejrzany m.in. o: uczestnictwo w obrocie 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ok. 850 tys. zł oraz 2 kg amfetaminy o wartości ok. 60 tys. zł, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu.



Ponadto Patryk M. jest podejrzany o udział w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 o wartości 60 tys. zł, w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN. Kolejny zarzut dotyczy oszustwa przy sprzedaży auta za 41 tys. zł. "Czyn ten Patryk M. popełnił w warunkach recydywy" - zaznaczyła w komunikacie prokurator.

"Wielki Bu" nie przyznaje się do zarzutów

Patryk M. został doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej w czwartek. Po przesłuchaniu jego obrońcy Krzysztof Ways i Łukasz Isenko powiedzieli mediom, że Patryk M. odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do zarzutów, a nawet "kwestionuje fakt, że takie sytuacje, które zostały opisane w zarzutach, miały w ogóle miejsce".



Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd - jak informowała wówczas policja - planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Strona niemiecka 6 listopada przekazała go Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Znajomość z Karolem Nawrockim

"Wielki Bu" znany jest m.in. z uczestnictwa we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 r. kontrowersje wzbudziło zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem IPN Karolem Nawrockim i opublikował w mediach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji". Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".



Nawrocki, którego pasją jest boks, mówił jesienią 2024 r. "Rzeczpospolitej", że Patryka M. poznał kilkanaście lat temu na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, na sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później wiele lat się nie widzieli. Dodał, że nie odniesie się "do kwestii kryminalnych" i że nie ma o nich pojęcia. Z kolei we wpisie na platformie X Nawrocki napisał m.in., że "swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe".