Kolejne 2 mln zł z Unii Europejskiej otrzymał Chełm (Lubelskie) na stworzenie niskoemisyjnego transportu w mieście. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę przystanków autobusowych. Łączny koszt projektu, który ma ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko, wynosi 26 mln zł.

/ Shutterstock

Dzięki tym zmianom uda się wymienić większość miejskich przystanków na nowoczesne, z elektronicznymi tablicami, czyli jest to bardzo duża zmiana jakościowa, jeśli chodzi o transport publiczny w Chełmie. Cieszymy się, że otrzymaliśmy te środki. Łączny koszt tej inwestycji wyniesie ok. 6 mln zł – powiedział prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Dodał, że przewidziane są także przystanki z roślinnością oraz klimatyzowane i ogrzewane.

Projekt opiewa w sumie na około 26 mln zł, z czego blisko 19 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej. Jego celem jest przede wszystkim ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko, a także polepszenie warunków życia mieszkańców.

Pod względem komunikacji miejskiej Chełm był lata do tyłu w porównaniu chociażby do innych miast. Nie mówię tylko o taborze, ale też o przystankach czy siatce połączeń. Dzięki tym środkom, które urząd marszałkowski nam przekazał, krok po kroku możemy to zmieniać. Już jeżdżą pierwsze niskoemisyjne autobusy - zaznaczył Jakub Banaszek.

Kolejne inwestycje w Chełmie

Do tej pory powstał także jeden węzeł przesiadkowy przy ul. Kolejowej oraz 12 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, m.in. wzdłuż dalszej części ul. Hrubieszowskiej aż do wschodnich granic miasta, gdzie połączy się z trasą biegnącą do Kamienia.

W ramach projektu powstanie także system roweru miejskiego, tj. wypożyczalnia rowerów miejskich i gminnych. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 180 jednośladów. Łącznie zostanie oddanych 17 stacji wypożyczania rowerów. Oprócz klasycznych rowerów, z których część będzie posiadała foteliki dla dzieci, dostępne mają być także pojazdy cargo i tandemy.