Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze powiatowej w Tarnawatce-Werechanie na Lubelszczyźnie. 24-letni kierujący audi nie dostosował prędkości do warunków jazdy, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd został rozerwany na dwie części. Młody mężczyzna zginął na miejscu.