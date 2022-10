Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek w Studziankach, w powiecie kraśnickim. Kierujący volkswagenem 49-latek zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Dwoje pasażerów trafiło do szpitala. Jak się okazało, sprawca wypadku był kompletnie pijany, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami.

/ Lubelska Policja / Do wypadku doszło w piątek w południe. Jak ustalili kraśniccy policjanci, kierujący volkswagenem 49-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. / Lubelska Policja / W wyniku wypadku do szpitala została przewieziona dwójka pasażerów. Kierującemu pojazdem nic się nie stało. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości, 49-letni mieszkaniec gminy Zakrzówek, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się też, że nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że jakaś inna kierująca "zajechała mu drogę". Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 49-latkowi grożą dwa lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty na wskazany cel określonej przez sąd kwoty, która może wynieść nawet 60 tysięcy złotych. Zgodnie z nowymi przepisami minimalna grzywna za jazdę bez uprawnień to 1500 złotych. Zobacz również: Ciągnik stoczył się do rzeki. Nie żyje 64-latek

​Kradli węgiel z niezamieszkałej posesji. Trafili do aresztu

​Wieźli tygrysy z Włoch do Rosji. Akt oskarżenia za przewóz zwierząt w złych warunkach