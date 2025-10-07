Agnieszka Kopacz została Nauczycielem Roku 2025. To nauczycielka języka polskiego i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie.

Agnieszka Kopacz - Nauczyciel Roku 2025 / Anita Walczewska / East News

W czasie gali na Zamku Królewskim w Warszawie Agnieszka Kopacz dziękowała ludziom, którzy ją zdefiniowali. Wymieniła w tym gronie nauczycieli ze szkoły podstawowej.

Byłam trudnym dzieckiem, wymagającym uwagi - przyznała zdobywczyni tytułu Nauczyciela Roku 2025. Nauczyciele dali mi mnóstwo uwagi, energii i swojej troski - wspominała.



Mam obronione dwie prace doktorskie, mimo że jestem dyslektyczką. Mam autyzm i ADHD, ale postrzegam to jako spektrum możliwości - przyznała Kopacz. Swoimi największymi fanami nazwała męża i syna.

Czy ten tytuł coś zmieni w moim życiu? Pewnie trochę tak. Jutro wrócę do uczniów. Będę prowadzić język polski i informatykę tak jak dotychczas - mówiła Kopacz. Centrum szkoły są uczniowie. Wokół nich powinniśmy tworzyć szkołę przyjazną, która wymaga mądrze - apelowała.

Wyróżnienia dla dwójki nauczycieli

Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik "Głos Nauczycielski". Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

O miano Nauczyciela Roku walczyło w tym roku 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski.

Aneta Kolton-Janiga i wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer / Anita Walczewska / East News

Jury konkursu oprócz tytułu Nauczyciel Roku przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Aneta Kołton-Janiga, nauczycielka fizyki, chemii i biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu i Mateusz Gruba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie.

Specjalne wyróżnienie dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Anna Bakker-Jaroszewska - Nauczyciel Jutr@ / Anita Walczewska / East News

Dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciel Roku przyznali honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły astronaucie Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu. Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku uhonorowano program edukacyjny UODO "Twoje dane - Twoja sprawa".

Podczas uroczystej gali przyznano także tytuł Nauczyciel Jutr@. Otrzymała go Anna Bakker, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Leśniewie.