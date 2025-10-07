Agnieszka Kopacz została Nauczycielem Roku 2025. To nauczycielka języka polskiego i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie.

Zobacz również:

W czasie gali na Zamku Królewskim w Warszawie Agnieszka Kopacz dziękowała ludziom, którzy ją zdefiniowali. Wymieniła w tym gronie nauczycieli ze szkoły podstawowej. 

Byłam trudnym dzieckiem, wymagającym uwagi - przyznała zdobywczyni tytułu Nauczyciela Roku 2025. Nauczyciele dali mi mnóstwo uwagi, energii i swojej troski - wspominała. 

Mam obronione dwie prace doktorskie, mimo że jestem dyslektyczką. Mam autyzm i ADHD, ale postrzegam to jako spektrum możliwości - przyznała Kopacz. Swoimi największymi fanami nazwała męża i syna. 

Czy ten tytuł coś zmieni w moim życiu? Pewnie trochę tak. Jutro wrócę do uczniów. Będę prowadzić język polski i informatykę tak jak dotychczas - mówiła Kopacz. Centrum szkoły są uczniowie. Wokół nich powinniśmy tworzyć szkołę przyjazną, która wymaga mądrze - apelowała. 

Wyróżnienia dla dwójki nauczycieli

Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik "Głos Nauczycielski". Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. 

O miano Nauczyciela Roku walczyło w tym roku 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski.

Jury konkursu oprócz tytułu Nauczyciel Roku przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Aneta Kołton-Janiga, nauczycielka fizyki, chemii i biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu i Mateusz Gruba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie.

Specjalne wyróżnienie dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciel Roku przyznali honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły astronaucie Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu. Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku uhonorowano program edukacyjny UODO "Twoje dane - Twoja sprawa".

Podczas uroczystej gali przyznano także tytuł Nauczyciel Jutr@. Otrzymała go Anna Bakker, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Leśniewie.

Zobacz również:

Nauczyciel Roku 2023: Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa