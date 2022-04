Ponad 9 tys. wniosków o 500+ na dzieci z Ukrainy wpłynęło do ZUS od osób przebywających w województwie lubelskim. Uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenia dla rodzin po nadaniu numeru PESEL.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Świadczenie wynoszące 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Aktualnie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dwa okresy wypłat: bieżący (do końca maja tego roku) oraz przyszły (od czerwca do końca maja 2023 roku). Przy czym 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, gdy przebywa z dziećmi w Polsce.

Do 6 kwietnia z województwa lubelskiego wpłynęło do ZUS prawie 7,1 tys. wniosków o świadczenie 500+ dla 11,5 tys. ukraińskich dzieci - na bieżący okres wypłat. Rodzice i opiekunowie złożyli również niemal 2,2 tys. wniosków o świadczenie na 3,5 tys. dzieci - na kolejny okres wypłat. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z Lublina (1,9 tys.) i powiatów: puławskiego (725), zamojskiego (523), biłgorajskiego (521) oraz lubartowskiego (506).

Jak złożyć wniosek?

Do złożenia wniosku o 500+ niezbędne są numery PESEL - opiekuna i dzieci. We wniosku należy też wskazać numer polskiego rachunku bankowego, polski numer telefonu i adres e-mail.

Wnioski o świadczenia dla rodzin w ZUS są wyłącznie elektronicznie. Obywatele Ukrainy składają je za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Konto w portalu mogą założyć samodzielnie przez internet, za pomocą profilu zaufanego lub bankowości.

Z rejestracją konta w PUE i złożeniem elektronicznego wniosku pomagają też pracownicy ZUS, w placówkach Zakładu.