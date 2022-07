​Upał i zmęczenie to częsta przyczyna wypadków na drodze. Paradoksalnie kierowcom wydaje się, że warunki są bardzo dobre, droga sucha, nie pada, a tymczasem nasz własny organizm może nas zawieść.

I nie chodzi tutaj o przypadki zaśnięcia za kierownicą, chociaż te również od upału się zdarzają. Każda mili sekunda opóźnienia czasu reakcji może spowodować tragedię na drodze. W lubelskim Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego działa specjalny symulator "decyzyjnego czasu reakcji kierowcy". Bardzo łatwo można sprawdzić czas reakcji kierowcy na zagrożenie. Można się przekonać, jak niewiele potrzeba, żeby rozproszyć kierującego i jak ułamki sekundy decydują o bezpieczeństwie.

Test jest bardzo prosty. W symulatorze kierowca, który siada za kierownicą ma do dyspozycji trzy pedały, jak w samochodzie. Gdy zapala się zielone światło, na monitorze wciska gaz. a gdy czerwone musi zahamować wciskając hamulec i sprzęgło. Proste!!! Kierowcy codziennie robią to wiele razy jadąc samochodem. Nie do końca.

Podczas pierwszego przejazdu rozproszyła mnie obawa o spadający z uda sprzęt do nagrywania. Położyłem go tam w trakcie testu.

W tracie drugiego przejazdu starałem się być w pełni skupiony, mimo że próbowała mnie rozpraszać, wołając do mnie, Renata Bielecka dyrektor lubelskiego WORDU.

W trzecim przejeździe przeprowadzający test instruktor doskonalenia techniki jazdy Krzysztof Ćwikliński niemalże włożył mi przed nos pudełko po jakimś sprzęcie i chciał, żebym przeczytał czwartą linijkę znajdującego się tam tekstu. Trwało to zaledwie ułamek sekundy, ale weszło w moje pole widzenia i zaważyło radykalnie na czasie reakcji.

Książkowy czas reakcji przy jeździe z prędkością 50 km/h to sekunda. Czyli zanim zaczyna się hamowanie, twój samochód zdążył przejechać 14 m, ale w ostatnim teście pojawiło się pudełko, a czas wydłużył się o 50% czyli 1,5 sekundy. Pół sekundy to dodatkowe 7 m, w sumie mamy 21.

Największe TIR-y, które jeżdżą po naszych drogach mają 16,5 metra. Gdyby coś nagle zza tego TIR-a wyskoczyło, nawet nie będzie śladów hamowania i nastąpi uderzenie - podsumowuje Krzysztof Ćwikliński.

Przy zmęczeniu czas reakcji z każdą godziną wydłuża się, czyli droga hamowania wydłuża się o kolejne metry. Przy prędkości 50 km/h 0,2 sekundy to 3 metry. Przy 100 km/h będzie to już 6 metrów - mówi i przestrzega Krzysztof Ćwikliński. To więcej, niż długość dużego kombi, które mają około 5 metrów.

Specjaliści apelują, by w upalne dni, zwłaszcza jeśli mamy do pokonania długą trasę, siadać za kierownicę wwypoczętym, do auta, w którym panuje komfortowa temperatura, a podczas jazdy dla bezpieczeństwa zachować większe niż zwykle odstępy od innych pojazdy. W słoneczne dni trzeba pamiętać o okularach przeciwsłonecznych.