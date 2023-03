Miesiące intensywnych prób wokalnych, choreograficznych i reżyserskich, prac nad scenografią i krawieckich miar. Wszystko po to, by sceniczny pościg za nieuchwytnym oszustem-marzycielem był dla publiczności niezapomnianą artystyczną przygodą. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwają ostatnie przygotowania do polskiej premiery musicalu „Złap mnie, jeśli potrafisz” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. Do obejrzenia już w najbliższą sobotę.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM „Złap mnie, jeśli potrafisz" realizowany jest z wielkim rozmachem. W 11 rolach głównych obsadzonych zostało 23 aktorów. Towarzyszyć im będzie blisko 30 innych postaci, a także zespół wokalno-taneczny i tancerze. Tłem dla opowieści będzie zaprojektowana przez Mariusza Napierałę i Zuzannę Kubicz spektakularna scenografia pomyślana tak, aby sprawnie przemieszczać się między planami i dynamicznie podążać za wartką akcją opowieści. Odpowiedzialna za kostiumy Zuzanna Markiewicz opracowała kilkadziesiąt projektów kostiumów, w tym kilka grupowych, które pozwolą przygotować ponad 450 stylizacji. / Magdalena Grajnert / RMF FM „Złap mnie, jeśli potrafisz” to mocna, oparta na faktach, historia, ze świetną muzyką Marca Shaimana, która rozgrywa się w latach 60 XX w. Musical opowiada o losach chłopaka, który ucieka z domu, nie mając nic więcej prócz uroku osobistego i sfałszowanych czeków. Jako wytrawny oszust, Frank Abagnale Jr. z powodzeniem wciela się w rolę pilota, lekarza i prawnika. Żyje na najwyższym poziomie, nie żałując sobie przyjemności. Niestety jego poczynania zwracają uwagę agenta FBI, Carla Hanratty’ego. Zaczyna się pościg. / Magdalena Grajnert / RMF FM W wielowymiarową postać głównego bohatera wzielają się naprzemiennie Karol Drozd, Marcin Franc i Maciej Marcin Tomaszewski. W roli nieustępliwego agenta Hanratty’ego zobaczyć będzie można Krzysztofa Cybińskiego i Jarosława Oberbeka. Premiera „Złap mnie, jeśli potrafisz” na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi już w najbliższą sobotę. Do końca tego sezonu spektakl zagości na deskach teatru, kilkanaście razy. Zobacz również: Wieczorem i w nocy czasowe zatrzymania ruchu na A1

