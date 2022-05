Osiem osób zostało rannych, w tym sześć trafiło do szpitala w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w piątek rano w centrum Łodzi. Część linii tramwajowych kursuje zmienioną trasą, mogą być opóźnienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Wypadek miał miejsce u zbiegu ulic Zachodniej i Zielonej.

Objazd dla kilku linii tramwajownych

Jak informuje reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka, pozostałe linie kursujące przez ten rejon Łodzi są kierowane objazdem.

Chodzi o linie:

2AB3

AB

6

11

Nowa trasa prowadzi do skrzyżowania ulicy Zachodniej z Legionów przez Legionów, Gdańską, Kopernika, Włókniarzy, Mickiewicza i Piotrkowską Centrum. Tam, gdzie nie jeżdżą tramwaje, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Tramwaje są opóźnione, nie wiadomo, jak długo potrwają takie utrudnienia.

Jak doszło do zdarzenia?

Według ustaleń policjantów, 48-letnia kobieta kierowała tramwajem linii nr 2 od placu Wolności w kierunku ul. Struga. Na skrzyżowaniu z ul. Zieloną uderzyła w tył poprzedzającego tramwaju linii 3, którym kierował 32-letni motorniczy.

W wyniku zdarzenia osiem osób zostało poszkodowanych, z których sześć trafiło do szpitali. To kobiety w wieku od 17 do 49 lat oraz mężczyźni w wieku od 64 do 79 lat.

Motorniczowie byli trzeźwi. Stan techniczny pojazdów zbada biegły.