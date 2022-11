Fascynują Cię zagadki kryminalne i uwielbiasz książki, od których ciężko się oderwać? Ten Festiwal jest dla Ciebie! Jeśli dociekanie, kto jest sprawcą to Twoje ulubione zajęcie podczas lektury, na pewno Festiwal zachęci Cię jeszcze bardziej do czytania kryminałów. Koniecznie odwiedź Ośrodek Karolew (filię Miejskiej Strefy Kultury) w dniach 15-23 listopada. Tam będzie odbywał się Festiwal Kryminału w Łodzi.

Baner Festiwalu Kryminału w Łodzi / Festiwal Kryminału w Łodzi / Materiały prasowe

Ideą festiwalu jest prezentacja dobrej literatury kryminalnej. Z czytelnikami spotykają się najlepsi pisarze kryminałów z Polski. Gośćmi tegorocznej, 6. edycji festiwalu będą: Zygmunt Miłoszewski, Andrzej Bart, Ryszard Ćwirlej, Grażyna Bąkiewicz i Anna Kańtoch.

Cały świat kocha powieści kryminalne. To od zawsze jedne z najlepiej sprzedających się książek. Dlaczego? Ponieważ są wciągające, przyjemne i łatwe w odbiorze, a jednocześnie stanowią wyzwanie intelektualne - zagmatwane historie zachęcają do tego, by próbować swoich własnych sił w rozwikłaniu zagadki. Propagujemy dobre kryminały, powieści, które sprawiają, że z zapartym tchem czytasz kolejne strony i nie masz ochoty przestawać. Przyjdź na festiwal i spotkaj się z autorami swoich ulubionych książek - mówi pomysłodawca i koordynator festiwalu, Marcin Filipowicz, pracownik MSK.

Archiwalne zdjęcie ze spotkania autorskiego w ramach Festiwalu Kryminału w Łodzi / Festiwal Kryminału w Łodzi / Materiały prasowe

Program VI Festiwalu Kryminału

15.11 / wtorek / 18:00

spotkanie z Anną Kańtoch, rozmowa o książce “Jesień zapomnianych".

prowadzenie: Marcin Filipowicz

17.11 / czwartek / 18:00

spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem i rozmowa o książce “Śmierci ulotny woal"

Prowadzenie: Marcin Filipowicz

21.11 / poniedziałek / 18:00

projekcja odcinka serialu pt. “Columbo: Morderstwo przez telefon"

22.11 / wtorek / 18:00

spotkanie z Andrzejem Bartem

i rozmowa o książce "Śmierć głośna, śmierć cicha"

prowadzenie: dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ

23.11 / środa / 18.00

spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim: Powieść kryminalna a obyczajowa

na podstawie trylogii “Szacki"

prowadzenie: Andrzej Rostocki

MSK: Ośrodek Karolew

ul. Bratysławska 6A

Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr tel. 42 687 02 07 | 501 939 033 lub mailowo: m.filipowicz@msk.lodz.pl