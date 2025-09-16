We wtorkowy poranek na DK75 w małopolskich Witowicach Dolnych doszło do tragicznego w skutkach czołowego zderzenia osobówki z dostawczakiem. W wypadku zginęła młoda, 22-letnia kobieta.

/ Gorąca Linia RMF FM

Na drodze krajowej nr 75, w miejscowości Witowice Dolne (pow. nowosądecki), między Brzeskiem a Nowym Sączem, samochód osobowy czołowo zderzył się z autem dostawczym.

Niestety, w wypadku zginęła jedna osoba. Rzecznik małopolskich strażaków mł. kpt. Hubert Ciepły przekazał nam, że ofiara śmiertelna to kierująca osobówką młoda, 22-letnia kobieta.

Samochodem dostawczym podróżowały dwie osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń.

W akcji ratowniczej wzięło udział kilka zastępów straży pożarnej, policja i karetka pogotowia. Lądował również śmigłowiec LPR.

DK75 jest zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 13:00.

Służby zorganizowały objazd drogą lokalną przez miejscowości: Tymowa - Iwkowa - Porąbka Iwkowska.