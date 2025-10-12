16-latkowie Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk są poszukiwani przez policję z Koluszek (woj. łódzkie). Nastolatkowie zaginęli w czwartek 9 października - oboje wyszli rano do szkoły i od tego momentu nie skontaktowali się ani z rodziną, ani ze znajomymi. Policja prosi o pomoc.

Joanna Cieplucha z Borowej i Karol Szewczyk poszukiwani przez policję

Zaginęli 16-letni Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk z Koluszek. Nastolatkowie wyszli w czwartek rano do szkoły i od tego momentu nie skontaktowali się z rodziną ani znajomymi.

Ostatni raz widziani byli we Wrocławiu. Ich telefony logowały się później w rejonie Jedliny-Zdroju. Policja podejrzewa, że para mogła wspólnie uciec z domu.

Każdy, kto ma informacje o miejscu pobytu 16-latków, proszony jest o kontakt z komendą w Koluszkach lub pod numerem alarmowym 112.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Joanna i Karol byli parą i prawdopodobnie zdecydowali się na wspólną ucieczkę. Tego samego dnia mieli być widziani we Wrocławiu, gdzie - jak wynika z informacji uzyskanych przez policję - udostępnili relacje w mediach społecznościowych. Niedługo później ślad się urwał.

Ostatni raz telefon Karola zalogował się w Jedlinie-Zdroju (woj. dolnośląskie) późnym wieczorem w dniu zaginięcia.

Policjanci prowadzą intensywne działania poszukiwawcze, współpracując z funkcjonariuszami z Dolnego Śląska.

Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu nastolatków.

Osoby, które mogły widzieć Joannę Ciepluchę lub Karola Szewczyka proszone są o pilny kontakt z policją w Koluszkach lub z najbliższą jednostką w kraju.

Rysopis zaginionych

Joanna Cieplucha, lat 16, zamieszkała w Borowej (gm. Koluszki)

Wzrost: ok. 160 cm

Sylwetka: szczupła

Oczy: piwne

Włosy: ciemny brąz, do ramion

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę na ramiączkach, czarne spodnie dresowe i czarną puchową kurtkę z kapturem. Na nogach miała białe buty za kostkę. Przy sobie miała czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe.

Karol Szewczyk, lat 16, zamieszkały w Koluszkach

Wzrost: ok. 175 cm

Sylwetka: szczupła

Oczy: niebieskie

Włosy: krótkie, ciemny blond

Cechy charakterystyczne: duża blizna na łokciu prawej ręki

W dniu zaginięcia ubrany był w czarne buty za kostkę, czarną kurtkę typu wiatrówka i jasne spodnie dresowe.

Policja apeluje o kontakt

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Joanny Ciepluchy i Karola Szewczyka, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 62f pod numerem telefonu (47) 842 12 11 lub z najbliższą jednostką policji - numer alarmowy 112.