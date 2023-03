Za trzy lata Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście ma mieć nową siedzibę. W poniedziałek podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod wartą blisko 100 mln zł inwestycję.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, warta prawie 100 mln zł inwestycja, jest jednym z najważniejszych tego typu przedsięwzięć publicznych realizowanych w Łodzi. Zaznaczył, że celem inwestycji jest polepszenie dostępu obywateli do sądów.

Sądy muszą być blisko ludzi oraz być tak zorganizowane, by wizyta w sądzie była realizowana jak najsprawniej, ze wszystkimi możliwymi udogodnieniami. Drugi powód jest taki, by ci, którzy na co dzień sprawują wymiar sprawiedliwości, czyli w przypadku ksiąg wieczystych - referendarze oraz cały szereg pracowników, administracja sądowa mogła pełnić swoją ważną służbę dla społeczeństwa w jak najlepszych warunkach - wyjaśnił Woś.

Poinformował, że zgodnie z zawartym z wykonawcą kontraktem, budowa nowego budynku dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych dla obszaru sądów rejonowych w: Brzezinach, Pabianicach i Zgierzu ma potrwać 36 miesięcy. Nowy gmach powstanie przy ul. Wojska Polskiego.

Wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha wskazał, że nowa siedziba wydziału ksiąg wieczystych to poprawa komfortu zarówno dla pracowników, jak i interesantów. Nowy budynek to usprawnienie pracy wydziału ksiąg wieczystych, a co za tym idzie, ogromne udogodnienie dla mieszkańców Łodzi, jak i okolicznych powiatów, którzy będą korzystali z nowej infrastruktury - zaznaczył.

Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek zadeklarował, że miasto zadba o odpowiednią infrastrukturę drogową i komunikacyjną, by mieszkańcy mieli łatwy i komfortowy dostęp do nowej siedziby wydziału ksiąg wieczystych.