W Łodzi wraz z grudniową zmianą rocznego rozkładu jazdy przybędzie połączeń kolejowych - podaje portal dzienniklodzki.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódzka Kolej Aglomeracyjna planuje zwiększyć liczbę pociągów na trasie z Łodzi do Poznania i z powrotem. Kursy mają być realizowane nie tylko jak obecnie w piątki i niedziele, ale także w soboty. Będzie więcej pociągów Kolei Wielkopolskich - do tej pory kursowały one na trasie Poznań - Łódź - Poznań w piątki i niedziele, od grudnia będą kursować codziennie oprócz świąt.

Większym zmianom nie ulegnie natomiast oferta spółki Polregio, która uruchamia kilka par codziennych połączeń z Poznania do Łodzi, w tym część na trasie wydłużonej do Warszawy, jako pociągi pospieszne interRegio.

Lepsze połączenie Łodzi z Trójmiastem

Od nowego rozkładu jazdy TLK "Kociewie" ma zmienić kategorię na IC i kursować do stacji Łódź Fabryczna. Połączenia będą obsługiwane przez elektryczne zespoły trakcyjne FLIRT3 .

IC "Kociewie" ma zaplanowany odjazd z Łodzi Fabrycznej o godz. 5:34, z Łodzi Kaliskiej o 6:09, do Gdańska dotrze o 10:37, a do Gdyni o 11:05.W drogę powrotną wyruszy z Gdyni o 16:58, z Gdańska o 17:24, a w Łodzi Fabrycznej zamelduje się o 22:33.

PKP Intercity od przyszłego roku zamierza uruchomić także bezpośrednie połączenie z Lublina przez Radom, Łódź do Poznania i z powrotem. Obecnie z Łodzi do Lublina można jechać bezpośrednim pociągiem jedynie trzy razy dziennie i to okrężną drogą przez Warszawę. Przez Radom jest natomiast znacznie bliżej.

Osobna historia to połączenia z Radomia z Łodzią, które są ważne na przykład dla studentów. W kwestii wprowadzenia połączeń Radomia z Łodzią przed dwoma laty toczyły się rozmowy pomiędzy samorządami Mazowsza i Łodzi. Nie udało się jednak wypracować żadnego porozumienia, więc Łódzka Kolej Aglomeracyjna zdecydowała się sama wprowadzić takie połączenie. To jednak tylko jeden pociąg w sobotę i jeden z niedzielę.