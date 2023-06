W 90. rocznicę urodzin Jerzego Kosińskiego Muzeum Miasta Łodzi przypomina sylwetkę tego kontrowersyjnego pisarza - z pochodzenia łodzianina. Na wystawie "Kosiński. Re/kompozycje. Ja" znalazło się blisko 80 obiektów dokumentujących jego życie i twórczość.

Pisarz Jerzy Kosiński w księgarni wydawnictwa Czytelnik podczas pospisywania swojej książki pt. "Malowany ptak" w 1989 roku / Janusz Mazur / PAP

Muzeum Miasta Łodzi przypomina sylwetkę kontrowersyjnego twórcy, pasjonata fotografii i celebryty. Wystawa czasowa "Kosiński. Re/kompozycje. Ja" to blisko 80 obiektów dokumentujących życie i twórczość pisarza: fotografie rodzinne, zdjęcia ze sławnymi postaciami m.in. Andym Warholem czy Czesławem Miłoszem, aparat fotograficzny, strój do gry w polo oraz strój narciarski, pierwsze polskie wydanie "Malowanego ptaka", maszyna do pisania i tabliczka z pierwszego nowojorskiego mieszkania.

Obiekty po Jerzym Kosińskim przekazała do muzeum w 2004 roku wdowa po pisarzu Katherine von Fraunhofer Kosiński, nasza instytucja otrzymała jako dar ponad 150 pamiątek. Na wystawie zaprezentujemy najciekawsze eksponaty związane z pisarzem - zapowiedziała dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magda Komarzeniec.

W ramach ekspozycji udostępniono wypowiedzi krytyków literackich, współpracowników i przyjaciół pisarza. Prezentację uzupełniają teksty teoretyczne i wypowiedzi krytyczne - świadczące o wielkiej pasji Jerzego Kosińskiego do autokreacji. Poza tym ujawniają artystę jako . Wystawa pokazuje Kosińskiego nie tylko jako literata oraz teoretyka sztuki i filozofa kultury, ale też fotografa.

Klasycznej prezentacji sylwetki artysty, jego życia, pasji i kariery, towarzyszy wielogłos krytyczny w postaci fragmentów recenzji oraz ekspozycja pisarskiego "nerwu" Kosińskiego w formie maszynopisów, które podkreślają specyfikę materialności zapisu, stanowiąc jednocześnie osobliwy pisarski performance. Kosiński wyraźnie i konsekwentnie wyznaczył i rozpisał swoją obecność na scenie pisma i życia - zaznaczyła kuratorka wystawy Magdalena Skrzypczak.

Jerzy Kosiński urodził się 14 czerwca 1933 w Łodzi, w rodzinie żydowskiej. Jego życiorys na zawsze naznaczyła II wojna światowa. W latach 50. ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując dyplom z socjologii. W 1957 r wyjechał do Nowego Jorku. W roku 1965 ukazała się jego pierwsza powieść "Malowany ptak". Zdobyła ona duże uznanie krytyków i publiczności; w 1966 roku uznano ją za książkę roku we Francji. Trzy lata później Kosiński został laureatem kolejnej prestiżowej nagrody National Book Award.

Za oceanem pisarz pracował też jako wykładowca akademicki m.in. w Yale University. Już za życia tworzył wokół siebie legendę, która sprawiała, że obok jego postaci nie dało się przejść obojętnie. 3 maja 1991 roku popełnił samobójstwo w swoim nowojorskim mieszkaniu.