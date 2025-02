Gaz wrócił do wszystkich domów w rejonie ulicy Brzezińskiej w Łodzi - poinformowała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Wczoraj w nocy w kotłowniach dwóch domów wybuchł gaz, który wydostał się z uszkodzonego gazociągu. Awaria pozbawiła zasilania gazem około 800 osób.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W nocy ze środy na czwartek w kotłowniach dwóch budynków jednorodzinnych przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi wybuchł gaz. Ewakuowanych zostało około 90 osób.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, mróz w nocy i rozmarzanie ziemi w ciągu dnia doprowadziły do naprężenia w prawie 40-letniej rurze.

Gazociąg nie wytrzymał i zrobiła się w nim szczelina, przez którą gaz się ulatniał i dostawał do kanalizacji sanitarnej. Tą drogą dotarł do domów i gdy zebrało się go więcej w dwóch kotłowniach - doszło tam do wybuchów.

Jeden dom nie nadaje się do mieszkania, bo eksplozja wyrzuciła w górę podłogę. Mieszkance zaproponowano pomoc z Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale kobieta zdecydowała się na pobyt u rodziny.

Gazownicy wycięli uszkodzoną rurę i wstawili nową.

Jak informuje nasza reporterka - gaz w domach łodzian już wrócił.